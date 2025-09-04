Podsjećamo, sredinom avgusta Osnovno državno tužilaštvo podnijelo je Osnovnom sudu u Kotoru optužni prijedlog kojim se Jovu Mitroviću na teret stavlja krivično djelo nanošenje teških tjelesnih povreda Jovanoviću

Izvor: Budva naš grad

Budvani, braća Jovo, Vidak i Milorad Mitrovići negirali su danas pred sutkinjom Osnovnog suda u Kotoru Ninom Bulajić krivična djela koje im na teret stavlja Osnovno državno tužilaštvo- nanošenje teških tjelesnih povreda i nasilničko ponašanje prema predsjedniku Opštine Budva Nikoli Jovanoviću, pišu Vijesti.

Portparol Osnovnog suda u Kotoru, sudija Veljko Bulatović potvrdio je "Vijestima" da su na današnjem pretresu saslušani okrivljeni Jovo,Vidak i Milorad Mitrović, te da je za 19. septembar zakazan pretres na kome će biti saslušan oštećeni Nikola Jovanović.

Podsjećamo, sredinom avgusta Osnovno državno tužilaštvo podnijelo je Osnovnom sudu u Kotoru optužni prijedlog kojim se Jovu Mitroviću na teret stavlja krivično djelo nanošenje teških tjelesnih povreda Jovanoviću, dok su Vidak i Milorad Mitrović optuženi za nasilničko ponašanje.

"Jovov , Vidak i Milorad Mitrović negirali su danas izvršenje krivičog djela koje im je stavljeno na teret, ostali su kod ranije datih izjava pred ODT-om. Na sljedećoj raspravi će se izvoditi dokazi koji su predloženi optužnim prijedlogom", saopštili su "Vijestima" pravni zatsaupnici braće MItrović, advokati Nikola Kavedžić i Matija Bulatović.

Podsjećamo, Jovanović je 18. jula prijavio da su ga u lokalu kod gradskog bazena u Turističkom naselju "Slovenska plaža" dok je sjedio sa prijateljm, odbornikom "Budva naš grad" Srđanom Pribilovićem, napala tri brata Mitrović te mu nanijeli teške tjelesne povrede, koje su mu, potvrđene u Kliničkom centru u Podgorici.

On je optužio da iza napada lično stoji lider Nove Srpske demokjratije Andrija Mandić te kriminalne structure koje su u toj partiji, a Kojima, kako je istakao pripadaju Mitrovići. Iz te partije su demantovali optužbe JOvanbovića, navodeći da je riječ o lkičnoj stvari između Jovanoviuća I Mitrovića, te pozvali Upravu policije das objavi snimke sa video nadzora, kako bi se utvrdila istina o napadu.

Vidak Mitrović je funkcioner lokalnog odbora NSD, te bio član Odbora direktora JP "Morsko dobro", da bi nakon incidenta podnio ostavku, prenose Vijesti.