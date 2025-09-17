Nakon sprovedene zakonske procedure, na osnovu rang liste, Sudski savjet je donio odluku o izboru Jovane Đikanović za kandidata za sudiju Upravnog suda.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Sudski savjet izabrao je nove sudije u Višem i osnovnim sudovima Crne Gore.

Takođe, kako su naveli u saopštenju, na sjednici održanoj 16. i 17. septembra, Savjet je utvrdio ocjene kandidatima koji su pristupili testiranju po javnom oglasu za izbor jednog sudije Upravnog suda Crne Gore, prenoosi CdM.

Nakon toga je obavljen intervju sa Božidarom Beladom, Oliverom Orović, Ivanom Sekulić, savjetnicima, Jovanom Đikanović, kao i Narcisom Majom Bošković, sudijom Osnovnog suda u Kotoru, Marijom Bošković, sudijom Višeg suda u Podgorici i Mladenom Paunovićem, sudijom Osnovnog suda u Podgorici.

Savjet je utvrdio ocjene na testiranju za izbor 13 kandidata za sudije osnovnih sudova sjeverne regije, nakon čega je održan intervju sa Milenom Iljazi, Jovanom Knežević i Sabinom Smailović, savjetnicama.

Sudski savjet je saglasno redosljedu na rang listi, donio odluku sa se za kandidate za sudije osnovnih sudova izaberu Iljazi, Knežević i Smailović.

“Istovremeno, Savjet je donio odluku o njihovom upućivanju na inicijalnu obuku u Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na period od godinu dana”, dodaje se.

Obavljen je i intervju sa kandidatima za izbor jednog sudije Višeg suda u Podgorici napredovanjem po javnom oglasu, Jelenom Anđelić, Valentinom Vuković, Dijanom Dragišić Radojević i Melihom Feleć, sudijama Osnovnog suda u Podgorici.

“Nakon sprovedene zakonske procedure, na osnovu redosljeda na Rang listi, Sudski savjet je donio odluku da se za jednog sudiju Višeg suda u Podgorici izabere Dijana Dragišić Radojević”, dodaje se u saopštenju.

Savjet je obavio intervju sa Amrom Burdžović, sudijom Osnovnog suda u Bijelom Polju, po oglasu za izbor jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju u postupku napredovanja, nakon čega je donijeta odluka njenom izboru.

“Nakon pribavljenih izjašnjenja novoizabranih sudija za sudije osnovnih sudova, donijeta je odluka o raspoređivanju Danke Čović za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju i Toma Zečevića za sudiju Osnovnog suda u Beranama, Milene Rakočević i Daliborke Vuksanović i Ivana Vlaovića za sudije Osnovnog suda u Podgorici, Nataše Vuksanović i Slađane Popović za sudije Osnovnog suda u Nikšiću, Dejane Mugoša za sudiju Osnovnog suda na Cetinju i Aide Bojadžić za sudiju Osnovnog suda u Baru”, dodaje se u saopštenju.

Savjet je utvrdio ocjenu Olji Varagić, kandidatkinji za sudiju osnovnog suda, ostvarene na inicijalnoj obuci pred Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, nakon čega je donijeta odluke o izboru za sudiju osnovnog suda. Nakon pribavljenog izjašnjenja je rasporedio u Osnovni sud u Beranama, piše CdM.

Sudski savjet je dao saglasnost na nacrt predloga budžetskih sredstava potrošačke jedinice “ Sudski savjet” za 2026. godinu.