ODT je u avgustu podiglo optužnicu protiv Radonjić (44), koja se sumnjiči da je izvršila krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički Osnovni sud vratio je Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) na doradu optužnicu protiv Jelene Z. Radonjić koja je krajem juna automobilom probila rampu Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, pri čemu je teško povrijeđena državljanka Turske, a lakše jedna Podgoričanka.

Prema nezvaničnim saznanjima, sudija Borko Lončar optužnicu je vratio na doradu radi boljeg razjašnjenja stvari i ispravke grešaka, s obzirom na to da ODT tereti Radonjić da je bila svjesna krivičnog djela čije je izvršenje htjela, znajući da je isto zabranjeno, dok iz psihijatrijskog vještačenja proizlazi da je u isto vrijeme bila neuračunljiva.

ODT je u avgustu podiglo optužnicu protiv Radonjić (44), koja se sumnjiči da je izvršila krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti.

Podgoričko ODT treba dodatno i da sasluša Radonjić, u vezi s korišćenjem opojnih droga i psihoaktivnih ljekova, jer se na te okolnosti prilikom prvog saslušanja nije izjašnjavala. Tužilaštvo treba da ispita Radonjić i gdje je bila u danima prije kritičnog događaja, te da li je i ranije koristila sredstva koja su naknadno kod nje pronađena analizama Centra za ekotoksikološka ispitivanja.

Radonjić je, saznaju “Vijesti”, na saslušanju izjavila da je prethodnih dana bila u Bosni i Hercegovini (BiH) s još jednom osobom, koju tužilaštvo nije saslušalo. Zbog toga, u dopuni istrage, ODT treba da sasluša u svojstvu svjedoka i tu osobu, s kojom se navodno prije spornog događaja vratila u Podgoricu, kao i druga lica koja su bila s njom kako bi se ocijenila njena sposobnost rasuđivanja.

ODT bi trebalo i da pribavi dodatno relevantno vještačenje u vezi s količinom korišćene droge i tableta, te moguće vrijeme unošenja u organizam, kako bi se utvrdio stepen opadanja supstanci u organizmu i provjerila odbrana Radonjić i drugi iskazi.

Radonjić je uhapšena nakon što je 30. juna, oko 21.30 časova automobilom “citroen C4” probila rampu i zaletjela se prema ulazu Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.

Incident ispred hrama policiji je prijavljen u 21.36 časova, kada je osumnjičena polomila rampu na parking prostoru ispred hrama, nakon čega je upravljajući vozilom udarila pješake koji su se nalazili na stepeništu.

“Žensko lice koje je upravljalo predmetnim vozilom je bilo dezorjentisano, nije moglo reprodukovati događaj, te je kako njoj, tako i još dvoje lica koja su ovom prilikom zadobila povrede, ukazana ljekarska pomoć. Ona je zadržana u Kliničkom centru Crne Gore na opservaciji, zatim oštećena strana državljanka je zadobila teške povrede i ona je takođe zadržana u Kliničkom centru, dok je druga oštećena zadobila lakše tjelesne povrede”, saopšteno je iz policije nakon tog događaja.

Iz Uprave policije tada su i apelovali na građane da se suzdrže negativnih komentara i objava kojima dodatno uznemiravaju javnost.

“A naročito uzimajući u obzir mjesto gdje se dogodio događaj, te da ovo krivično djelo, kao ni sama posljedica nemaju obrise planiranog akta nasilja imajući u vidu da se izvršilac nalazi u specifičnim okolnostima, da je zbrinuta u KCCG na ukazivanje ljekarske pomoći”, saopšteno je.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Radonjić je uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti u sticaju s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti i nalazi se u pritvoru.

Očevici događaja ispričali su tada “Vijestima” da je žena automobilom prvo probila rampu na parkingu, a potom uletjela na plato i udarila pješake.

Prema njihovim riječima, prvi incident je napravila u Moskovskoj ulici, a zatim došla ispred hrama i probila rampu parkinga, pa je napravila nekoliko krugova ulicama u Bloku V, da bi se ponovo vratila automobilom, probila rampu na ulazu u parking i udarila dvije osobe. Iz Uprave policije saopšteno je da je državljanka Turske Kurshu Borben (44) zadobila teže, a Jovana Radović (22) lakše povrede.