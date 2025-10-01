Predsjednik suda Ivan Došljak ovu odluku obrazlaže time što spomen obilježje može biti dokaz u krivičnom postupku koji se vodi protiv Vujadina Dobrašinovića iz sela Gornje Zaostro na čijem je imanju 7. avgusta spomenik Đurišiću postavljen.

Izvor: Printscreen RTS

Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Beranama uvažilo je žalbu tamošnjeg Osnovnog tužilaštva da se privremeno oduzme spomen- obilježje četničkom komandantu Pavlu Đurišiću od starješine manastira Đurđevi stupovi u kom se trenutno nalazi, prenose Vijesti.

Predsjednik suda Ivan Došljak ovu odluku obrazlaže time što spomen obilježje može biti dokaz u krivičnom postupku koji se vodi protiv Vujadina Dobrašinovića iz sela Gornje Zaostro na čijem je imanju 7. avgusta spomenik Đurišiću postavljen.

Shodno sudskoj odluci, starješina Manastira Đurđevi Stupovi je dužan da preda spomenik policiji, a ako to odbije biće kažnjen 1000 eura ili u konačnom kaznom zatvora.