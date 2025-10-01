Bečić je podsjetio da se na poziv MUP-a za rad u policiji prijavilo 1.400 visokoškolaca, a da se lista svela na 700 onih čije su prijave bile uredne.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić kazao je da očekuje da do kraja godine bude zaposleno oko 400 do 500 novih službenika Uprave policije. On je u emisiji “Budimo budni-pitajte Vladu” na TVCG kazao da je 500 kandidata koji su se prijavili na konkurs MUP-a ušlo u finalni proces, te da će nakon provjera koje će trajati 30-ak dana biti zapošljeni oni koji budu ispunjavali kriterijume, prenosi CdM.

Bečić je podsjetio da se na poziv MUP-a za rad u policiji prijavilo 1.400 visokoškolaca, a da se lista svela na 700 onih čije su prijave bile uredne.

“Ovih dana komisije za provjeru završavaju sa radom. Ono što je moja informacija je da negdje oko 500 kandidata će ići u samo finale tok procesa, da to tako nazovem, koje će sprovoditi komisije koje se bave provjerom znanja, kompetencija, bezbjednosti, integriteta… Njihov rad će biti ograničen na nekih 30-ak dana, tako da očekujem da do kraja godine zaposlimo negdje između 400 i 500 kandidata i na taj način ubrizgamo jednu jaku kadrovsku injekciju, nikad jaču u jednom turnusu što se tiče MUP-a”, kazao je Bečić.

Kazao je da je uspostavljen efikasniji proces zasnivanja pripravničkog staža i zapošljavanja akademaca u policiji.

On je naglasio da se nadležni organi nikad odlučnije bore sa organizovanim kriminalom.

Komentarišući navode srpskih medija da se Radoje Zvicer krije u Crnoj Gori, Bečić je izjavio da bi on u tom slučaju bio odmah uhapšen.

“Imamo mnogo tih bjegunaca od pravde, ali se svakim danom taj broj smanjuje. Može neko bježati od pravde, ali to ne može trajati vječno”, kazao je Bečić i dodao da nema povlašćenih i nedodirljivih.

Potpredsjednik Vlade je kazao da je broj obračuna kriminalnih klanova dvostruko manji nego prije pet godina, piše CdM.

“Za razliku od tog vremena danas imate gotovo stoprocentnu rasvijetljenost tih krivčnih djela. Imate i veliki procenat sprečavanja izvršenja krivičnih djela”, kazao je on.