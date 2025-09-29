Klub poslanika Socijaldemokrata (SD) podržaće interpelaciju za ocjenu rada potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, koju će podnijeti Demokratska partija socijalista (DPS), saopštio je poslanik SD-a i funkcioner Evropskog saveza Nikola Zirojević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zirojević je kazao da bi bilo kakvo obrazlaganje podrške takvoj inicijativi bilo "u potpunosti suvišno", imajući u vidu da su građani "gotovo svakodnevno svjedoci vatrenih obračuna sa, nažalost, tragičnim posljedicama", da su "sve češći slučajevi zlostavljanja i maltretiranja građana i turista od strane izgrednika", da "ne može proći dan da na crnogorskim putevima neko smrtno ne strada", te "da nam se švercuju spomenici ratnim zločincima i da se bezbjednosni sektor nalazi u totalnom rasulu", kako prenose Vijesti.

“Iz svih ovih razloga, Evropski savez se već duži vremenski period zalaže za smjene u bezbjednosnom sektoru, pa je podrška ovoj interpelaciji sasvim logična”, saopštio je on.

Zirojević je rekao da se Bečić, dok se "bezbjednosni sektor raspada", ponaša kao ministar građevinarstva, a novinske stupce pune Skaj transkripti u kojima "pripadnici OKG jedni druge organizuju da podrže Bečićevu partiju i glasaju za njih".

“Istovremeno, na najpodliji i najogavniji način, funkcioneri Demokrata pokušavaju građanke i građane napraviti budalama, plasirajući saopštenja za javnost koja zbilja prevazilaze sve granice zdravog razuma. Do te mjere da ćemo, ukoliko sistem zakaže na njihovom primjeru, ozbiljno razmisliti o interpelaciji u resoru zdravstva - jer ako sistem nije u stanju da pomogne najvišim državnim funkcionerima i poslanicima u Parlamentu tako što će im pomoći da se izbore sa ozbiljnim halucinacijama, kako će tek pomoći građanima”, kazao je Zirojević, kako prenose Vijesti.