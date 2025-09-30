Iz DPS-a nezvanično kazali da su im iz GP URA prenijeli da neće potpisati interpelaciju.

Izvor: URA

Građanski pokret (GP) URA neće potpisati interpelaciju Demokratske partije socijalista (DPS) o radu potpredsjednika Vlade Alekse Bečića (Demokrate), ali će je, ako se ona nađe na dnevnom redu Skupštine, podržati - nezvanično je rečeno "Vijestima" iz GP URA.

Redakciji su prethodno, ranije večeras, iz DPS-a nezvanično kazali da su im iz GP URA prenijeli da neće potpisati interpelaciju.

Za njeno podnošenje potrebno je najmanje 27 potpisa poslanika. DPS ima 17, a Socijaldemokrate, koje su najavile podršku inicijativi, tri, što znači da su, nakon odluke GP URA, male šanse da interpelacija uđu u parlamentarnu proceduru.

Lider GP URA Dritan Abazović, kazao je prošlog četvrtka u emisiji "Načisto" na TV "Vijesti" da će njegova partija podržati inteprelaciju. On je tada dodao i da nije logično da to predlaže DPS, čiji je kadar u bezbjednosnom sektoru smjenjivao kad je bio na vlasti, "od kojih je veliki broj u pritvoru".

Da se DPS sprema da preda u proceduru interpelaciju o Bečiću, odnosno o radu izvršne vlasti u oblasti bezbjednosti, unutrašnje politike, odbrane i borbe protiv organizovanog kriminala, najavio je prošle sedmice poslanik i predsjednik DPS-a Danijel Živković.

On je, na konferenciji za medije u parlamentu, rekao da Crna Gora postaje “interesni bankomat partija na vlasti”, pri čemu je “najpogođeniji bezbjednosni sistem”. Ocijenio je da institucije nijesu adekvatno reagovale ni na požarnu sezonu, ni na nedavno postavljanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u beranskom selu Gornje Zaostro, dok, prema njegovim riječima, kriminalni obračuni pokazuju da država nema funkcionalan sektor bezbjednosti.

“Ova interpelacija ima za cilj da otvori sve ove teme u Skupštini, jer vjerujemo da je Skupština pravo mjesto da se na ove teme ponude određeni odgovori i da se čuju argumenti vlasti i opozicije. Mi ćemo intepelaciju ponuditi svim partijama vlasti, jer očekujemo od njih da je uloga opozicije prije svega kontrolna”, izjavio je Živković, dodajući da očekuje da će inicijativu potpisati poslanici opozicije.

Interpelacija je jedan od mehanizama parlamentarne kontrole rada Vlade i njenih ministara. Prema Ustavu i Poslovniku Skupštine, interpelaciju može podnijeti najmanje 27 poslanika, pišu Vijesti.

Predsjednik Skupštine je zatim odmah prosljeđuje poslaničkim klubovima i Vladi, koja u roku od 30 dana mora dostaviti izvještaj. Nakon toga, interpelacija se stavlja na dnevni red prve naredne sjednice. Rasprava se može završiti zaključkom ili bez odlučivanja, a poslanici mogu pokrenuti i glasanje o nepovjerenju Vladi.