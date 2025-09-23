Demokratska partija socijalista (DPS) uputiće u skupštinsku proceduru interpelaciju za ocjenu rada potpredsjednika Vlade, prvenstveno Alekse Bečića, saopštio je lider te partije Danijel Živković na današnjoj konferenciji za medije.

Izvor: DPS

Posebno se osvrnuo na stanje u sektoru bezbjednosti, navodeći primjere reakcija tokom nedavnih požara, kao i, kako je rekao, „skandalozno ponašanje nadležnih službi“, prenosi Pobjeda.

“Odgovorno tvrdim da je Agencija za nacionalnu bezbjednost imala informaciju da će spomenik Pavlu Đurišiću biti postavljen, a Uprava policije nije reagovala”, istakao je lider DPS-a.

Prema njegovim riječima interpelacija će biti ponuđena svim partijama vlasti, uz obrazloženje da se o radu bezbjednosnih službi mora raspravljati u parlamentu, kako prenosi Pobjeda.

“Iznijećemo sva saznanja o njihovom radu i upoznati sve političke aktere. Borba za građansku Crnu Goru neće biti samo institucionalna – organizovaćemo i skupove po gradovima, a javnost će o svemu biti naknadno obaviještena”, poručio je Živković.

On je poručio da je, kako tvrdi, Crna Gora razorena djelovanjem „zlonamjerne vlasti“.

“Crna Gora ima najveću inflaciju u Evropi. Samo tokom jula evidentirano je 370 hiljada noćenja manje, a država je postala interesni bankomat partija na vlasti. Pogledajte sistem zdravstva – građani po nekoliko mjeseci čekaju na pregled. Najpogođeniji je sistem bezbjednosti”, kazao je Živković, kako prenosi Pobjeda.

“Abazović nikada nije dobio našu saglasnost za Temeljni ugovor”

Živković je naglasio da ta partija nikada nije dala podršku da se potpiše Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom SPC.

On je reagovao na navode bivšeg premijera i predsjednika Stranke evropskog progresa Duška Markovića.

“Marković je bio dio u DPS-u 30 godina. Bio je ministar pravde, šef ANB-a, a nekada iz njegovih izjava djeluje kao da nikada nije bio dio naše partije”, rekao je Živković.

Kako kaže, to je njegovo pravo.

Osvrnuo se na navode o Temeljnom ugovoru.

“Nikada DPS nije dao Dritanu Abazoviću podršku da potpiše Temeljni ugovor. Kada se to desilo, predata je inicijativa za smjenu Vlade. To što neko želi da insinuira i inputira netačne informacije mene ne interesuje”, istakao je Živković.