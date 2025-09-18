Sredinom ovog oktobra će biti tri godine od pravnosnažnosti optužnice protiv Medeničine grupe.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Tokom 2023. godine, Ustavni sud je u različitim vijećima dva puta odlučivao o ustavnim žalbama Miloša Medenice, sina nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice – najprije ih je odbio, a zatim usvojio. Dok se protiv njega vodi proces zbog osam krivičnih djela, postupak pred Višim sudom se neprestano odlaže, pa se očekuje da uskoro bude pušten da se brani sa slobode, navodi Akcija za socijalnu pravdu, prenosi CdM.

“U pet mjeseci tokom 2023. godine i u različitim sudijskim vijećima, Ustavni sud je o ustavnim žalbama Miloša Medenice, sina Vesne Medenice, donio dvije različite odluke, jednu kojom je ustavnu žalbu odbio, pa potom drugu oduku kojom je ustavnu žalbu usvojio. Suđenje Medeničinoj grupi, u kojoj je i njegova majka, juče je ponovo odloženo, a kako su prenijeli mediji, on je otkazao punomoćje advokatu i sud mu je dodijelio branioca po službenoj dužnosti, te je nastavak procesa zakazan za 30. septembar”, ističe Akcija za socijalnu pravdu.

Sredinom ovog oktobra će biti tri godine od pravnosnažnosti optužnice protiv Medeničine grupe.

“Presuda gotovo nemoguće da će do tada biti donijeta, pa se očekuje da Miloš Medenica bude pušten iz pritvora shodno zakonskim propisima i u nastavku suđenja se brani sa slobode”, navodi Akcija za socijalnu pravdu.

Podaci Akcije za socijalnu pravdu pokazuju da je Ustavni sud tokom 2023. godine prvo 16. maja u vijeću, sastavljenom od tada predsjedavajuće Dragane Đuranović i sudija Snežane Armenko i Momirke Tešić, doniio odluku kojom se odbija ustavna žalba Miloša Medenice, cijeneći u pogledu pritvorskog osnova da su sudovi dovoljno i argumentovano obrazložili razloge odluke da bude u pritvoru zbog opasnosti od bjekstva.

“Ustavno vijeće prihvatilo je tada argumentaciju da se Medenici može izreći relativno visoka kazna zatvora što ga ne može ostaviti ravnodušnim u pogledu njegovog odnosa prema pravosudnim organima, da je osnovano sumnjiv da je organizator kriminalne grupe, da se nalazio u bjekstvu, da je često boravio u inostranstvu…„Ukazano je i na to da je okrivljeni 2019. godine, nakon lišenja slobode određenih lica zbog krijumčarenja cigareta, sa svog naloga poslao poruke „upri, kume, da vidimo oćemo li u planinu“ i „za Bg bih odmah pošao“, što jesu okolnosti koje ukazuju da okrivljeni jeste bio u bjekstvu i da postoji realna bojazan da bi se opet mogao dati u bjekstvo…“, navodi se, pored ostaloga, u odluci Ustavnog suda kojom se žalba odbija iz maja 2023. godine”, dodaje se.

Odlučujući o novoj ustavnoj žalbi Miloša Medenice, 12. oktobra 2023. godine vijeće Ustavnog suda, sastavljeno od tada predsjedavajuće Desanke Lopićić i sudija Milorada Gogića i Budimira Šćepanovića, donosi odluku kojom usvaja njegovu žalbu.

“To vijeće Ustavnog suda tada ocjenjuje da „nije dovoljno samo rutinsko pozivanje na razloge iz prethodnih rješenja o produženju pritvora“, da „sama činjenica da se nekom licu može izreći relativno visoka kazna zatvora, koja ga ne može ostaviti ravnodušnim u odnosu na dostupnost tužilaštvu i sudu, ne može sama po sebi biti razlog za produženje pritvora.“ “Ustavni sud nalazi proizvoljnost… jer Apelacioni sud nije procijenio i obrazložio jedan broj faktora specifičnih za predmet, kao što su karakter lica, moral, dom, zanimanje, imovina, porodične veze i veze sa državom Crnom Gorom, u kojoj se krivično goni, a da je obaveza Suda da, ukoliko ocijeni da treba produžiti pritvor, u rješenju navede detaljne razloge za takvu odluku”, navedeno je, pored ostaloga, u obrazloženju te odluke kojom se žalba usvaja”, ističe se.

Pred Ustavnim sudom te 2023. su za Miloša Medenicu dostavljeni podaci da ga Specijalno državno tužilaštvo tereti za osam krivičnih djela: stvaranje kriminalne organizacije; produženo krijumčarenje; dva krivična djela protizakonitog uticaja putem pomaganja; produženo omogućavanje uživanja opojnih droga; produženo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija; teška tjelesna povreda putem podstrekavanja, sprječavanje dokazivanja, piše CdM.

“Naredne 2024. godine Ustavni sud je donio još jednu odluku u korist Miloša Medenice u pogledu pritvorskog osnova, dok se danas suđenje njemu i njegovoj majci, koje je odlagano dvadesetak puta, pa počelo iz početka, u značajnom dijelu javnosti ocjenjuje „farsičnim“, zaključuje Akcija za socijalnu pravdu.