Predsjednica specijalnog vijeća, sudija Vesna Kovačević, odredila je Milošu Medenici branioca po službenoj dužnosti, advokata Nemanju Jankovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici odloženo je danas u Višem sudu u Podgirici za 30. septembar.

Današnji glavni pretres je odložen jer se njen sin, okrivljeni Miloš Medenica pridružio štrajku pritvorenika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu i otkazao punomoćje svom braniocu, advokatu Stefanu Jovanoviću.

Sudija je glavni pretres odložila da bi se advokat upoznao sa spisima predmeta.

Vesna Medenica optužena je za članstvo u kriminalnoj grupi koju je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), formirao njen sin Miloš Medenica, pišu Vijesti.

SDT njih dvojice tereti za više krivičnih djela, a optužnica protiv njih podnijeta je u oktorbru 2022. godine.

Optužnicom su obuhvaćeni i: Marko Vučinić, policajci Darko Lalović i Milorad Medenica, carinici Ivana Kovačević i Goran Jovanović, sutkinja Milica Vlahović-Milosavljević, Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Nikola Raičević i firma “Kopad Company” iz Nikšića...

SDT pojedince u toj organizaciji tereti za šverc cigareta i droge, nezakonit uticaj na sudsku vlast, stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita i nezakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.