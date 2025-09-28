U njima je, između ostalog, koristio pogrdne izraze i psovke, dok je dodatno izazvao osjećaj ugroženosti kod oštećenog riječima prijeteće sadržine

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Sud za prekršaje u Podgorici novčano je kaznio B.T. sa 1.800 eura zbog kršenja odredbi Zakona o javnom redu i miru, saopštila je sutkinja i portparol te pravosudne institucije Ana Bokan, prenosi CdM.

Kako je precizirano, B.T. je 25. septembra putem društvene mreže Instagram uputio niz uvredljivih glasovnih poruka gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću.

U njima je, između ostalog, koristio pogrdne izraze i psovke, dok je dodatno izazvao osjećaj ugroženosti kod oštećenog riječima prijeteće sadržine: „Doći ćeš ti u Zetu.“

Sud je ocijenio da takvo ponašanje predstavlja grubo narušavanje javnog reda i mira, kao i prijetnju koja kod gradonačelnika izaziva strah za ličnu bezbjednost.

Osim B.T, zbog vrijeđanja Mujovića sankcionisan je i S.B. (40), koji je dan ranije priveden, a potom kažnjen sa 350 eura. On je, kako navodi Sud za prekršaje, na javnom mjestu, takođe preko Instagrama, uputio poruku uvredljivog sadržaja gradonačelniku, piše CdM.

„Suprotno Zakonu o javnom redu i miru, S.B. je 25. septembra putem elektronsko-komunikacione mreže Instagram poslao glasovnu poruku sa naročito uvredljivim izrazima na račun Mujovića“, pojasnila je Bokan.

Prema odluci suda, oba slučaja tretirana su kao narušavanje javnog reda i mira, uz dodatni element prijetnje u porukama koje je slao B.T.