Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je novčanom kaznom u iznosu od 350,00 eura lice B.S. zbog izvršenja prekršaja iz čl.7 st.2 Zakona o javnom redu i miru

Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je B.S. sa 350 eura jer je na Instagramu vrijeđao gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića, uputivši mu glasovnu poruku "p***o jedna nikakva, j****emo te u usta".

To je "Vijestima" kazala sutkinja portparolka tog suda Ana Bokan.

"Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je novčanom kaznom u iznosu od 350,00 eura lice B.S. zbog izvršenja prekršaja iz čl.7 st.2 Zakona o javnom redu i miru. Naime, okrivljeni se dana 25.09.2025.godine, dok se nalazio na javnom mjestu, naročito uvredljivo ponašao prema gradonačelniku Podgorice S.M. na način što mu je putem elektronsko komunikacione mreže 'Instagram' glasovnom porukom uputio riječi: 'p***o jedna nikakva, j****emo te u usta", kazala je Bokan, prenose Vijesti.