Podgorička policija uhapsila je B.T. (32) i S.B. (40) zbog sumnje da su uputili uvredljive i prijeteće poruke gradonačelniku Glavnog grada Podgorica Saši Mujoviću.

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Uprave policije, B.T. (32), se sumnjiči za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Navodi se da je B.T. putem društvene mreže Instagram uputio komentar prijetećeg i uvredljivog sadržaja gradonačelniku. Protiv njega je podnijeta krivična prijava, a u zakonskom roku biće sproveden na dalju nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

S.B. (40), je uhapšen zbog sumnje da je gradonačelniku uputilo uvredljive riječi, čime je, kako navode iz policije, počinio prekršaj iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru (vrijeđanje i drsko ponašanje).

“Uprava policije ističe da će nastaviti sa aktivnim radom na zaštiti bezbjednosti građana i javnih funkcionera”, zaključuje se u saopštenju.