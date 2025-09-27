Podgorička policija uhapsila je B.T. (32) i S.B. (40) zbog sumnje da su uputili uvredljive i prijeteće poruke gradonačelniku Glavnog grada Podgorica Saši Mujoviću.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, B.T. (32), se sumnjiči za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Navodi se da je B.T. putem društvene mreže Instagram uputio komentar prijetećeg i uvredljivog sadržaja gradonačelniku. Protiv njega je podnijeta krivična prijava, a u zakonskom roku biće sproveden na dalju nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
S.B. (40), je uhapšen zbog sumnje da je gradonačelniku uputilo uvredljive riječi, čime je, kako navode iz policije, počinio prekršaj iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru (vrijeđanje i drsko ponašanje).
“Uprava policije ističe da će nastaviti sa aktivnim radom na zaštiti bezbjednosti građana i javnih funkcionera”, zaključuje se u saopštenju.