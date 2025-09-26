Krapović dodaje da je to scenario u kojem bi svaka Vlada i svaki ministar padali kada bi to poželjeli kriminalci.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Datumi u kojima se kriminalni klanovi obračunavaju pažljivo su birani i povezani sa politikom, saopštio je potpredsjednik Demokrata Dragan Krapović.

“Datumi u kojima se kriminalni klanovi obračunavaju nijesu slučajni. Oni su indikativni, pažljivo birani i povezani sa politikom”, naglasio je Krapović.

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu imali smo konstantnu političku zloupotrebu tragedija koje se, nažalost, dešavaju svuda u svijetu.

“Samo što kod nas dio protivnika vlasti pokušava da na njima izgradi princip po kojem će ponovo vladati kriminalci. Šema kriminalaca je jasna: likvidiraj, napravi buku, izmisli političku odgovornost, traži smjenu Vlade i pozovi se ako ti jednom uspije svaki naredni put na “uspostavljenu praksu””, ukazuje, prenosi CdM.

Krapović dodaje da je to scenario u kojem bi svaka Vlada i svaki ministar padali kada bi to poželjeli kriminalci.

“To je scenario u kojem mafija određuje ko vlada, a ko odlazi”, istakao je.

Kako je kazao, kompletne aktivnosti bivšeg režima, a danas dijela opozicije, ukazuju da su upravo oni stajali iza skupova usmjerenih protiv bezbjednosnog sektora.

“A ko su bili glavni demonstranti? Osobe optužene za teška krivična djela. A koga su veličali? Osobe sa crvenih međunarodnih potjernica. To dovoljno govori o karakteru i motivima tih okupljanja. Tako da lijepo je za početak ne kriti se više iza navodnih organizatora skupova. A naš je posao da im jasno kažemo, nikada više mafija neće vladati Crnom Gorom”, zaključio je.