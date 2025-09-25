Laković je krajem marta dobio šesti uzastopni mandat u v.d. statusu.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane Janka Lakovića.

To je saopšteno iz Vlade.

Portal ETV prethodno je objavio da je Vlada razriježila Lakovića na prijedlog ministra odbrane Dragan Krapovića.

Laković je krajem marta dobio šesti uzastopni mandat u v.d. statusu.

Na čelo OBD-a postavljen je u maju 2022, kada ga je, nedugo nakon formiranja manjinske Vlade Dritana Abazovića, predložio tadašnji ministar odbrane Raško Konjević.

Laković je dugogodišnji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost. U njoj je, radeći do 2019. godine, proveo 20 godina.

OBD, na čijem se čelu nalazio Laković, nalazi se u sklopu Ministarstva odbrane, a formiran je 2012. godine usvajanjem tada novog Zakona o odbrani Crne Gore, prenosi Antena M.