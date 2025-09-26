U saopštenju piše i da je takođe, 23. septembra u Višem sudu u Podgorici objavljena presuda kojom su Duško Knežević, Marko Nikolić i Dijana Zečević oslobođeni optužbi za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, u predmetu poznatom kao "Aerodromi"

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Tokom ove sedmice u Višem sudu u Podgorici zakazano je ukupno 112 glavnih pretresa u predmetima prvostepene krivične nadležnosti, od čega je samo danas održano 12 ročišta, saopšteno je danas iz tog suda, prenose Vijesti.

U saopštenju se dodaje da su među održanim pretresima i predmeti organizovanog kriminala i korupcije koji se vode protiv nekadašnjih čelnika i visokopozicioniranih službenika policije i pravosuđa - bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića, koji se terete za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i druga povezana krivična djela.

"Održani su i pretresi u dva predmeta protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, optužene za zloupotrebu službenog položaja. Pretres je održan i protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, kao i protiv bivše direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović i njene pomoćnice Nine Paović, optuženih za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i falsifokovanje službene isprave. Tokom sedmice vođen je i postupak protiv bivšeg policijskog službenika Petra Lazovića zbog krivičnog djela otmica, kao i protiv Krsta Vujića, navodnog pripadnika tzv. 'škaljarskog klana', optuženog za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu", kazali su iz Višeg suda.

U saopštenju piše i da je takođe, 23. septembra u Višem sudu u Podgorici objavljena presuda kojom su Duško Knežević, Marko Nikolić i Dijana Zečević oslobođeni optužbi za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju, u predmetu poznatom kao "Aerodromi", pišu Vijesti.

"Uprkos otežanim uslovima rada izazvanim štrajkom pritvorenika, Viši sud u Podgorici uspijeva da obezbijedi nesmetano održavanje glavnih pretresa i efikasan tok postupaka, uz puno poštovanje zakonom propisanih prava svih učesnika u postupku. Podsjetimo, vodeći računa o racionalnom korišćenju resursa, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić, preduzela je konkretne mjere u cilju rasterećenja prostornih kapaciteta Višeg suda. Tako su sudnice Vrhovnog i Osnovnog suda u Podgorici stavljene na raspolaganje sudijama Specijalnog odjeljenja Višeg suda, što omogućava efikasnije vođenje postupaka u predmetima sa velikim brojem pritvorenih lica, kao i brže i učestalije zakazivanje glavnih pretresa u predmetima organizovanog kriminala i korupcije", kazali su iz Višeg suda u Podgorici.