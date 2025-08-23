Podgorički Viši sud privremeno je zaplijenio četiri ručna sata i 8.000 eura od advokatice Snežane Jović zbog sumnje da je riječ o imovini stečenoj kriminalnom djelatnošću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluku je donio sudija za istragu Višeg suda Goran Šćepanović, postupajući po predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, kako prenose "Vijesti".

Jović je optužena da je, u svojstvu stečajne upravnice, zloupotrebljavala službeni položaj u postupcima vođenim pred Privrednim sudom.

U rješenju Višeg suda, u koje “Vijesti” imaju uvid, precizira se šta se i zbog čega privremeno oduzima od Jović:

“Određuje se privremeno oduzimanje pokretne imovine (zapljena)... a koja se odnosi na ručni sat marke ‘Rolex’, model ‘Oyster Perpetual date just’, nepoznatog serijskog broja, zlatno-sive boje, s metalnom narukvicom. Ručni sat marke ‘Cartier’, s kožnom, tamnoplavom narukvicom...Ručni sat marke ‘Breitling’, sive boje. Ručni sat marke ‘Breitling’, metalne narukvice. Novac u ukupnom iznosu od 8.000 eura... Jer, postoji osnovana sumnja da je navedena imovina stečena kriminalnom djelatnošću i opasnost da će oduzimanje te imovinske koristi biti onemogućeno ili otežano”, piše u rješenju Višeg suda u koje “Vijesti” imaju uvid.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) još ranije je podiglo optužicu protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća “Titan security”, “Securitas Montenegro”, “Top force system” i “Ogimar MNE”, kako prenose "Vijesti".

Njima se stavlja na teret stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja.

Jovanića terete da je tokom 2015. godine organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore sve do aprila 2022. godine, a čiji članovi su postali ostala okrivljena fizička i pravna lica i više drugih, zasada nepoznatih, osoba. Cilj te kriminalne grupe, po tvrdnjama tužilaca, bio je vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja radi sticanja nezakonite dobiti.

U optužnici se navodi da je svaki član kriminalne organizacije “imao unaprijed određeni zadatak ili ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije su se koristile privredne i poslovne strukture i postojao je uticaj kriminalne organizacije na sudsku vlast i na druge važne društvene i ekonomske činioce”,kako prenose "Vijesti".