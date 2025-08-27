Viši sud u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana Zlatku Marašu (40) iz Zete i Draganu Peroviću (65) iz Bara, koji su uhapšeni u akciji otkrivanja najveće plantaže marihuane u Crnoj Gori.

Izvor: Uprava policije

"Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Z.M. i D.P, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog osnovane sumnje da su u mjestu Trnovo – opština Bar, na plantaži, proizvodili navedenu opojnu drogu i Višem sudu u Podgorici, sudiji za istragu, dostavilo predlog za određivanje pritvora okrivljenim licima, koji predlog je prihvaćen od strane suda i istima je određen pritvor u trajanju najviše mjesec dana od dana lišenja slobode", saopštilo je to tužilaštvo.

Policija je na plantaži u Crmnici pronašla više od 13.000 sadnica, a zasadi su bili na osam parcela i to 15 različitih vlasnika.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović na konferenciji za medije je kazao da je riječ o zapljeni marihuane vrijednoj više od pet miliona, a da njena ulična vrijednost ide i do deset miliona eura.

Tada je rekao da se radi na otkrivanju svih koji su uzgajali marihuanu.