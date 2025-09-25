“B.D. je 2. januara 2025.godine u mjestu Jasenovo Polje – opština Nikšić, prijetnjom da će napasti na život njegove snahe i život njoj bliskih lica, ugrozio njenu sigurnost”, navodi ovo tužilaštvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Okrivljeni B.D. protiv koga je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnijelo optužni predlog zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, pravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, prenosi CdM.

