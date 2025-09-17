Radi se o B.U (62), državljaninu Australije, za kojeg se, na osnovu prikupljenih materijalnih dokaza, sumnja da je Danici Nikolić u kontinuitetu, duži vremenski period, upućivao poruke prijetećeg, uznemirujućeg, mizoginog i seksističkog sadržaja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, preduzimajući kontiunirane mjere i radnje iz domena svoje nadležnosti, u saradnji sa državnim tužiocima u nadležnom Osnovnom državnom tužilaštvom u Podgorici, kao i u saradnji sa međunarodnim partnerskim službama, izvršili su identifikaciju lica koje je sa jedne e mail adrese, u periodu od decembra 2022. godine do septembra 2025. godine, upućivalo poruke spornog sadržaja glavnoj i odgovornoj urednici „M Portala“, Danici Nikolić.

Radi se o B.U (62), državljaninu Australije, za kojeg se, na osnovu prikupljenih materijalnih dokaza, sumnja da je Danici Nikolić u kontinuitetu, duži vremenski period, upućivao poruke prijetećeg, uznemirujućeg, mizoginog i seksističkog sadržaja. Sa prikupljenim podacima i dokazima upoznato je nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje je izdalo nalog da se protiv osumnjičenog B.U. podnese krivična prijava, zbog postojanja sumnje da je, na štetu gospođe Nikolić, počinio četiri krivična djela ugrožavanje

sigurnosti.

Lice B.U. se ne nalazi na teritoriji naše države. U daljem postupanju u ovom predmetu slijedi međunarodno – pravna komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Australije. Uprava policije u kontinuitetu preduzima preventivne i represivne mjere i radnje na zaštiti prava i integriteta novinara i svih medijskih radnika, budući da su aktivnosti policije i drugih nadležnih organa na obezbjeđenju povoljnog ambijenta za slobodan medijski rad osnovni uslov za slobodno novinarsko i istraživačko djelovanje, što je jedan od osnovnih postulata rada naše Policije i tekovina svake demokratske države među kojima je i Crna Gora.