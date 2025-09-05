Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da su Osnovnom sudu podnijeli optužni predlog protiv okrivljenog M.N, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.
On je, kako se sumnja, to krivično djelo počinio 26. maja, prema novinarki Televizije E Itani Kaluđerović, upućivanjem "prijetnji po njen život i tijelo".
Uprava policije je 24. juna saopštila da su uhapsili Kolašinca M.N. (44).
Kako su tada pojasnili, on se sumnjiči da je, kao kreator i korisnik Fejsbuk naloga, novinarki uputio komentar prijetećeg sadržaja.