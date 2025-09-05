Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da su Osnovnom sudu podnijeli optužni predlog protiv okrivljenog M.N, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je, kako se sumnja, to krivično djelo počinio 26. maja, prema novinarki Televizije E Itani Kaluđerović, upućivanjem "prijetnji po njen život i tijelo".

Uprava policije je 24. juna saopštila da su uhapsili Kolašinca M.N. (44).

Kako su tada pojasnili, on se sumnjiči da je, kao kreator i korisnik Fejsbuk naloga, novinarki uputio komentar prijetećeg sadržaja.