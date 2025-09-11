Urednica M portala Danica Nikolić već tri godine dobija prijetnje smrću sa iste adrese, a iako je počinilac identifikovan, institucije nisu preduzele ništa.

„Prijetnje dobijam već tri godine, a danas imamo mali jubilej, jer sam tačno prije tri godine dobila prvu prijetnju smrću sa iste adrese“, navela je Pobjedi urednica M portala Danica Nikolić.

Tačno toliko vremena je prošlo otkako je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formiran predmet, a nešto manje otkako je policija identifikovala pošiljaoca, koji koristi adresu [email protected] i potpisuje se kao „Bane LA“.

Zbog neažurnosti tužilaštava, Nikolić je početkom jula, kada je takođe dobila mejl prijeteće sadržine, odlučila da nove prijetnje više neće ni prijavljivati. Tako je bilo i juče, kada ju je dočekala nova poruka u kojoj piše:

„Znaj da te jurim dok te ne smaknem sa liste“, „Blizu sam da ti odsviram kraj“, „Pa druga ti ubiše onomad na Cetinju iz snajpera, a ja da ne naručim i jedan za tebe“..., napisano je u mejlu, prenosi Pobjeda.

Nikolić je za Pobjedu kazala da tri godine prijetnje sa iste adrese ne mogu da se vode kao neriješen slučaj, već da se jasno radi o neradu institucija.

"Nakon prvih prijetnji koje sam dobila, 10. septembra 2022, odjeljenje za borbu protiv sajber kriminala veoma brzo je lociralo gdje se čovjek nalazi, koje je njegovo ime i prezime, obavijestilo međunarodne partnere, a u jednom trenutku bio je uključen i Interpol. Dakle, svi podaci postoje. Zašto se već tri godine ništa ne dešava, to je drugo pitanje", kazala je Nikolić.

Ona ističe da su posrijedi moguće opstrukcije, te da smatra da je čovjek instruiran direktno iz Crne Gore.

"U prvim prijetnjama koje je upućivao ne samo meni, nego i kolegama iz drugih medija, pominju se ljudi za koje on ne može znati samo preko društvenih mreža i medijskih nastupa. To jasno govori da dobija jasne i direktne instrukcije iz Crne Gore", navela je Nikolić, piše Pobjeda.

Ko stoji iza toga, dodaje, pitanje je za nadležne institucije. „Sve sam to više puta rekla i policiji i tužilaštvu“, ističe ona.

"Posljednji put kada sam davala izjavu u tužilaštvu, rekla sam da više neću podnijeti nijednu prijavu jer sam ih podnijela sasvim dovoljno i da je slučaj maltene riješen. Što će oni dalje raditi, mene ne zanima. Što god da se dogodi, odgovornost je isključivo na crnogorskoj policiji i tužilaštvu, odnosno Osnovnom državnom tužilaštvu", naglasila je Nikolić.

Dodala je i da će vidjeti što će se dogoditi, jer je osoba u posljednjem mejlu najavila dolazak u Crnu Goru.

Na ponovljene prijetnje reagovao je i Medijski savjet za samoregulaciju, ocijenivši da se država sve više pokazuje nemoćnom - ili nezainteresovanom da zaštiti novinare i medijske radnike.

"Neefikasnost pravosuđa i policije dovela je do toga da Nikolić, nakon posljednje prijetnje u julu, saopšti da više nijednu neće prijavljivati, jer to nema smisla. U takvoj atmosferi, novinari i svi zaposleni u medijima ne mogu se osjećati bezbjedno - ni kada im prijete da će ih objesiti, silovati ili likvidirati snajperom, niti kada izvještavaju sa terena. Podsjećamo da su kolege Boris Pejović i Stevo Vasiljević u Gornjem Zaostru fizički maltretirani od više od 20 osoba samo zato što su pokušali da fotografišu uklanjanje spomenika ratnom zločincu, četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću", navodi se u saopštenju, piše Pobjeda.





Trenutna atmosfera, dodaju iz MSS-a, otvoreno podstiče širenje straha i autocenzure među novinarima, čime se direktno ugrožava slobodno i profesionalno novinarstvo u Crnoj Gori.

"Ovakva klima nije slučajna - ona odgovara onima koji žele da uguše kritičke glasove i zaštite vlastite interese. Medijski savjet za samoregulaciju poziva nadležne institucije da hitno prekinu praksu pasivnosti i zaštite novinare od prijetnji i nasilja. Svaka naredna prijetnja koja ostane nekažnjena biće dokaz da država nije samo nemoćna, već i saučesnik u gušenju slobode medija", piše u reagovanju MSS-a, koje potpisuje izvršni sekretar Ranko Vujović.

Savjet najoštrije osuđuje nove prijetnje Danici Nikolić, ali i nečinjenje institucija koje, kako navode, svojim ćutanjem i pasivnošću daju vjetar u leđa nasilnicima.

"Upravo zato je ovakvo stanje idealno za one koji žele da kritički glasovi u Crnoj Gori utihnu", zaključuje se u saopštenju.

Podsjetimo, prošle godine je kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, u mišljenju o postupanju policije u slučaju prijetnji upućenih na mejl adresu glavne urednice M portala i novinarkama Tamari Nikčević, Bojani Dabović, Mirki Dević i Slavici Kruščić-Vasović konstatovala da su policijski službenici preduzimali određene mjere, ali da su morali sa više pažnje i obazrivosti razmotriti motiv napada.

"Preduzete mjere i radnje nijesu dovele do utvrđivanja svih činjenica, identifikacije i procesuiranja odgovornih, niti su napravljeni koraci ka utvrđivanju veze između prijetnji i ličnog svojstva novinarki - kao mogućeg motiva mržnje po osnovu pola, roda ili profesionalnih aktivnosti", navodi se u mišljenju ombudsmana.

Zaključeno je i da izostaju konkretni rezultati koji bi obezbijedili povjerenje novinarki u rad policije i spriječili sumnju u tolerisanje nezakonitih radnji, te odvratili počinioce od ponavljanja sličnih djela.

Kancelarija ombudsmana tada je preporučila Upravi policije da preduzme sve mjere, uključujući i međunarodnu pravnu pomoć, kako bi prikupila dokaze, identifikovala i procesuirala odgovorne za prijetnje crnogorskim novinarkama.