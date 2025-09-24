Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog Osnovnom sudu u Podgorici protiv Vesne Aćimić, sekretarke Sudskog savjeta, zbog sumnje da je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja i sprječavanje dokazivanja u produženom trajanju.

Izvor: MINA

Kako se navodi u optužnom predlogu, Aćimić je prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavila korist sudiji Osnovnog suda u Rožajama, Milosavu Zekiću, kako prenosi CdM.

“Naime, Sudskom savjetu nije dostavila podatak da se protiv Zekića vodi krivični postupak, što je bio razlog za njegovo udaljenje sa sudijske funkcije”, kažu u ODT Podgorica..

Optužba Aćimić stavlja na teret i da je, u toku krivičnog postupka pred Specijalnim državnim tužilaštvom i kasnije Višim sudom u Podgorici, u kojem je okrivljena bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, bila obavezna da dostavi original spise predmeta. Aćimić to, kako se navodi, nije učinila s namjerom da spriječi dokazivanje, a spisi su se odnosili na obavještenje grupe građana o vođenju krivičnog postupka protiv sudije Zekića, kako prenosi CdM.

Optužni predlog sada je upućen Osnovnom sudu, koji će odlučiti o daljem toku postupka.