Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici bjelopoljske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv protiv A.S. (43) i A.K. (45) iz Bijelog Polja, zaposlenih u Sekretarijatu za inspekcijske poslove, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su A.S. i A.K. osumnjičeni da su, sačinjavanjem zapisnika za koji nijesu bili ovlašćeni, nezakonito omogućili investitoru izvođenje radova.

Iz policije su pojasnili da su A.S. i A.K., kako se sumnja, kao odgovorni u Sekretarijatu, krajem prošle godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, sačinili zapisnik o inspekcijskom nadzoru za koji, po zakonu, nisu imali ovlašćenja.

“A na osnovu kojeg su omogućili investitoru - fizičkom licu da izvodi radove i izvrši rekonstrukciju dijela stambeno društvene zgrade u mjestu Nikoljac, iako nije imao zakonsko pravo na to”, navodi se u saopštenju.