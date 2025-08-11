Odjeljenje bezbjednosti Rožaje i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Rožajama, su u okviru operativne akcije kodnog naziva „Značka“ 11.8.2025. godine, podnijeli krivičnu prijavu protiv policijskog službenika N.M. (40)

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Službenici Sektora za borbu kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ - Odjeljenja bezbjednosti Rožaje i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Rožajama, su u okviru operativne akcije kodnog naziva „Značka“ 11.8.2025. godine, podnijeli krivičnu prijavu protiv policijskog službenika N.M. (40) zbog krivičnih djela: zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, saopštili su iz Uprave policije.

U toku postupka do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je osumnjičeni krivična djela počinio na način što je kao službeno lice – pomoćnik komandira za bezbjednost saobraćaja u Odjeljenju bezbjednosti Rožaje, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja u aprilu 2025. godine falsifikovao službenu ispravu- fotoelaborat, na način što je falsifikovao djelovodni broj i potpis kriminalističkog tehničara, a potom ga ovjerio pečatom i mimo propisa i procedura kancelarijskog poslovanja, bez znanja neposrednih rukovodilaca, dostavio drugom licu, kako bi to lice u parničnom postupku koji vodi pred Osnovnim sudom u Rožajama pribavilo za sebe protvpravnu imovinsku korist.