Krivično vijeće sutkinje Vesne Kovačević danas će odlučiti o predlogu specijalnog tužioca Vukasa Radonjića da se nekadašnjoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici odredi pritvor jer je juče umjesto na zakazano suđenje otišla na fizikalnu terapiju u risansku bolnicu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vještak Miodrag Šoć je pojasnio da Medenica ima oboljenje kičme u vidu diskus hernije u dva nivoa. On je juče precizirao da će njeno liječenje fizikalnim tretmanima trajati petnaest dana i da ona za to vrijeme mora biti u bolnici, nakon čega će, kako je kazao, biti sposobna za suđenje uz striktno poštovanje specijalističke terapije, kako prenosi CdM.

“Bolovi kičme kod Vesne Medenice neće prestati dok se ne uradi stablizacija vratnog dijela kičme i pojačavaće se sa svakim intenzivnim stresom”, kazao je on juče u sudnici odgovarajući na pitanje specijalnog tužioca Vukasa Radonjića.

Uslijedilo je pitanje tužioca da li su bolovikod Medenice bili veći 13. avgusta kada je dobila uput za fizikalnu terapiju ili 31. kada je primljena u risansku bolnicu na šta je vještak kazao da je siguran da je veće bolove trpjela posljednjeg dana avgusta.

On je potom pojasnio da je Medenici tog dana bila pod većim stresom obzirom da joj je 1. septembra bilo zakazano suđenje.