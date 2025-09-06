U crnogorskim školama ne smije biti mjesta nikakvom vidu uznemiravanja učenika, bilo od strane prosvjetnih radnika, bilo od strane vršnjaka. Naša djeca moraju se osjećati sigurno u školama, na isti način kao u toplini svoga doma.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija pozdravlja brzu reakciju i senzibilitet koji su, u ovom veoma osjetljivom slučaju, pokazale nadležne institucije. Uz puno poštovanje prava oštećene strane, a poštujući i prezumpciju nevinosti, iskazujemo uvjerenje da će nadležni organi na najefikasniji način i po hitnom postupku u potpunosti rasvijetliti ovaj

događaj.

Prepoznajući izazove koji su postojali u prethodnom periodu, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i NVO Udruženje Roditelji su inicirali izmjene Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje su nedavno usvojene. Ovim izmjenama je propisano da u ovakvim i sličnim slučajevima, direktor obrazovne ustanove, po pravilu, donosi zabranu izvođenja nastave prosvjetnom radniku protiv koga je pokrenut postupak zbog uznemiravanja učenika i to za sve vrijeme trajanja postupka.

U vezi s tim, ističemo da je uprava škole u ovom konkretnom slučaju preduzela sve neophodne mjere i radnje – odmah po saznanju je obaviještena Uprava policije Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Osnovno državno tužilaštvo kao i Centar za socijalni rad, te donijeta odluka o suspenziji prosvjetnog radnika do okončanja postupka.

U crnogorskim školama ne smije biti mjesta nikakvom vidu uznemiravanja učenika, bilo od strane prosvjetnih radnika, bilo od strane vršnjaka. Naša djeca moraju se osjećati sigurno u školama, na isti način kao u toplini svoga doma.

I u narednom periodu Ministarstvo će nastaviti da aktivno promoviše i sprovodi politiku nulte tolerancije na nasilje i uznemiravanje u školama, na dobrobit svih naših učenika.