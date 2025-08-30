Između sobraćajnica koje od kružnog toka na kraju Bulevara Teuta u Ulcinju vode ka starom i novom mostu niče Gradski park, koji će brojnim sadržajima biti jednako primamljiv mališanima, sportistima, ali i starijim mještanima.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Radovi se realizuju u nekoliko faza, a prva faza, u vrijednosti od 290.000 eura, nedavno je završena, kako prenose "Vijesti".

“Ova faza obuhvatila je uređenje terena, izgradnju pješačkih i biciklističke staze, kao i pripremanje zona za dječja igrališta u tri grupacije. Izvođač radova bila je kompanija “Bomakos” iz Podgorice”, piše u odgovoru opštinskog Sekretara za komunalne i stambene djelatnosti Learta Taipija.

Uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora za realizaciju druge faze, koja predviđa postavljanje dječijih igrališta u vrijednosti od 87.000 eura. Radove izvodiće kompanija “La Collina Inžinjering” iz Podgorice, kako prenose "Vijesti".

“Očekujemo da će ovaj dio projekta biti završen do kraja septembra. Počeo je i postupak javne nabavke za postavljanje javne rasvjete u zoni parka, za prvu fazu ozelenjavanja kao i za izgradnju ograda koje će obezbijediti sigurno i prijatno okruženje posjetiocima”, kazao je Taipi.

Radovi na uređenju Gradskog parka novim sadržajima, biće nastavljeni i naredne godine a osim pješačkih i biciklističke staze i igrališta za djecu, masterplanom projekta na tom prostoru planirana je i izgradnja fontane, malog trga, amfiteatra, scene, dva parking prostora sa oko sto mjesta, šetališta, sportskih terena za mali fudbal, košarku i stoni tenis, staza za trčanje, toaleta...