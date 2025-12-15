U Višem sudu u Podgorici danas je okončano suđenje Mariu Miloševiću optuženom za ubistvo Radomira Đuričkovića u Cetinju u oktobru 2016. godine.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

U završnoj riječi, tužiteljka Irena Burić zatražila je da sud sve okrivljene osudi na dugotrajne kazne zatvora.

Prvostepena presuda će biti objavljena 25. decembra.

Osim Miloševića, optuženi su i Igor Mašanovic i Vukan Vujačić, pišu Vijesti.

Burić je rekla je da je dokazano da je Milošević počinio ubistvo.

Navela je da je svjedok oštećeni Milorad Radulović izjavio da je Milošević pucao u Đuričkovića.

Nasuprot stavu optužbe, advokat Miloš Vuksanović, branilac Miloševića, rekao je da u spisima nema dokaza osim iskaza Radulovića.

"Ovaj svjedok je izgovarao laži. Davao je spektakularne izjave. U jednoj izjavi je čak naveo da uopšte ne poznaje Maria M. Njegov iskaz je kao akcioni film, čas da ga nije vidio da izlazi iz automobila, a čas da je pucao preko krova vozila. Jasno je da je svjedok podučen. Predlažem oslobađajuću presudu" kazao je Vuksanović, kako javljaju Vijesti.

Miloševic je kazao da prisustvuje tuđem suđenju, jer kako je rekao, nije bio u Crnoj Gori kada se dogodilo ubistvo.