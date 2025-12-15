Podgorička policija je podnijela krivičnu prijavu i uhapsila lice koje se sumnjiči za tešku krađu.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

,,Naime, slobode je lišen L.U. (18) koji je, kako se sumnja, djelo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je u toku jedne večeri, u kasnim satima, došao do kuće oštećenog lica, gdje je uz pomoć podesnog sredstva otvorio ulazna vrata kuće", navodi se u saopštenju Uprave policije.

“Ušao je u objekat gdje je izvršio premetačinu, a zatim otuđio televizor, te unutrašnju i spoljnu jedinicu klime”, dodaju u saopštenju.

Ukradene predmete je policija pronašla i vratila vlasniku.

,,On će danas biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost", zaključuju iz UP.