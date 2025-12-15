Podgorička policija je podnijela krivičnu prijavu i uhapsila lice koje se sumnjiči za tešku krađu.
,,Naime, slobode je lišen L.U. (18) koji je, kako se sumnja, djelo koje mu se stavlja na teret izvršio na način što je u toku jedne večeri, u kasnim satima, došao do kuće oštećenog lica, gdje je uz pomoć podesnog sredstva otvorio ulazna vrata kuće", navodi se u saopštenju Uprave policije.
“Ušao je u objekat gdje je izvršio premetačinu, a zatim otuđio televizor, te unutrašnju i spoljnu jedinicu klime”, dodaju u saopštenju.
Ukradene predmete je policija pronašla i vratila vlasniku.
,,On će danas biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost", zaključuju iz UP.