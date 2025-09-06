Policija u Ulcinju uhapsila je šezdesetšestogodišnjeg R.P, nastavnika iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu devetogodišnje učenice, saopštila je policija.
Iz Uprave policije je saopšteno da je događaj prijavljen 2. septembra, nakon čega su službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj odmah preduzeli mjere i radnje, uz poseban senzibilitet imajući u vidu da je riječ o maloljetnom djetetu.
„Prikupljena su obavještenja od više lica, a sprovedene su i druge policijske aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti“, naveli su iz policije.
O slučaju su obaviješteni Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju, Više državno tužilaštvo u Podgorici, kao i Centar za socijalni rad.
“Nakon dodatno prikupljenih informacija, nadležni tužilac je ocijenio da postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo seksualno uznemiravanje i naložio hapšenje osumnjičenog”, istakli su iz Uprave policije.
R.P. je saslušan pred tužiocem, koji je donio rješenje o njegovom zadržavanju do 72 sata, nakon čega će biti priveden sudiji za istragu.