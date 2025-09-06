Policija u Ulcinju uhapsila je šezdesetšestogodišnjeg R.P, nastavnika iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu devetogodišnje učenice, saopštila je policija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije je saopšteno da je događaj prijavljen 2. septembra, nakon čega su službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj odmah preduzeli mjere i radnje, uz poseban senzibilitet imajući u vidu da je riječ o maloljetnom djetetu.

„Prikupljena su obavještenja od više lica, a sprovedene su i druge policijske aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti“, naveli su iz policije.

O slučaju su obaviješteni Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju, Više državno tužilaštvo u Podgorici, kao i Centar za socijalni rad.

“Nakon dodatno prikupljenih informacija, nadležni tužilac je ocijenio da postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo seksualno uznemiravanje i naložio hapšenje osumnjičenog”, istakli su iz Uprave policije.

R.P. je saslušan pred tužiocem, koji je donio rješenje o njegovom zadržavanju do 72 sata, nakon čega će biti priveden sudiji za istragu.