Šef stručnog štaba, Andrej Žakelj, i centar plavo-bijelih, Džeri Butsijel, obratili su se medijima pred duel sa Trentom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Očekuje nas teško gostovanje i znamo protiv kakvog protivnika igramo. Nadigrali su nas u prvoj utakmici u Podgorici. Riječ je o ekipi koja veoma dobro trči, igra mnogo jedan na jedan i u velikoj mjeri dolazi do lakih poena iz tranzicije. Biće to vrlo težak test za nas na gostovanju", ističe Žakelj.

Dodaje i da se moraju dobro pripremiti za njihovu brzu igru i da sve osnovne stvari rade fokusirano – povratak u odbranu, zagrađivanje reketa, igra jedan na jedan i „pick and roll“. To su segmenti koji će odlučiti utakmicu.

,,Idemo tamo sa pozitivnom energijom nakon dobrih utakmica u Eurokupu i ABA ligi, ali svjesni da nas čeka vrlo kvalitetna, šuterska i atletska ekipa", zaključio je.

Butsijel ističe da su iz prve utakmice izvukli važne poruke.

,,Mislim da smo iz prve utakmice izvukli važne pouke. Odigrali smo, po mom mišljenju, najlošiju utakmicu ove sezone. Trento je trenutno u veoma dobroj formi, tako da znamo da nas očekuje težak meč. Želimo da ovoj utakmici pristupimo na isti način kao protiv Ilirije i da pokušamo da dođemo do pobjede", izjavio je Butsijel.



