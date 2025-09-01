Škrelja tvrdi da ovogodišnja turistička sezona nije ni blizu prethodne po svim parametrima, odnosno da je slabija za dvadesetak procenata.

Ove godine, radili smo za državu, riječi predsjednika Udruženja zakupaca plaža u Ulcinju Prelje Škrelje rekle su sve o ljetnjoj sezoni na izmaku, prenose Vijesti.

“Privatni smještaj, generalno, do sada nije bio popunjen više od 60 odsto, a većina kupališta između 70 i 80 odsto. Kumulativno, što se nas tiče, sezona je slabija za 20 do 22 odsto u odnosu na lani. Dakle, radili smo za ‘Morsko dobro’, za poreze, za odvoz smeća, za plate radnicima, odnosno za državu”, kazao je Škrelja za “Vijesti”.

Istovremeno, loši vremenski uslovi proteklog vikenda i početak nove školske godine, samo su ubrzali odlazak turista iz najjužnije opštine.

Škrelja je naveo da obaveze za zakupce tek dolaze:

“Treba platiti garancije banaka, pa opet dobavljače, radnike... A kako? Iz minusa je to teško, a malo je ko finansijski pozitivno poslovao ove sezone”.

Škrelja kaže da nije optimista ni kada je riječ o septembru i ističe problem sa bukingom:

“Uzrok nevolja je nekontrolisano povećanje kirija. Imamo zakupaca kojim je zakup uvećan za više od 100.000 eura. Većina zakupaca sa tolikim ili približnim minusom ušla je u sezonu, a turizam je škakljiva grana privrede. Nijesu imali sluha za naše apele i sada imamo već skoro izvjesnu situaciju da će oko 700 porodica na državnom nivou, a 100 na nivou Ulcinja, imati problema da prezime”, pišu Vijesti.

Istakao je da je Crna Gora, pa i Ulcinj, postala skupa destinacija i da se mnogi turisti zbog toga neće vratiti sljedećeg ljeta.

“To su naša saznanja sa terena, to nam kažu gosti. Nemamo razloga da budemo optimisti kada je u pitanju i naredna sezona. Naprotiv, ako nešto ne učinimo, biće još gore. Država zato mora da se dobro zamisli”, kazao je Škrelja.

Prema zvaničnim podacima Turističke organizacije, objavljenim u četvrtak, u Ulcinju je boravilo 29.000 turista, ili osam odsto manje nego lani. U privatnom smještaju gostiju je bilo manje za 11 odsto, a u kampovima za 20 odsto. Rast od 5 odsto zabilježen je u hotelskom smještaju, a za 323 odsto u odmaralištima.

“Zakupce kupališta zanima popunjenost privatnog smještaja, jer su to naši gosti. Hoteli uglavnom imaju svoja kupališta. Kad je u porivatnom smještaju slabo, to se odmah reflektuje i na naše poslovanje. A znam da su mnogi muku mučili da izdaju apartamne ove godine”, kazao je Škrelja.

Direktor firme koja upravlja hotelom “Olea” u Ulcinjskom Polju i istoimenim kupalištem na Velikoj plaži Jovica Franeta kazao je da je dobar avgust djelimično popravio sezonu, ali da nije uspio da nadoknadi dugotrajnu julsku rupu.

“Ušli smo ove godine sa projektom plaže pored hotelskog biznisa. Bilo je mnogo prepreka i kašnjenja sa otvaranjem kupališta iz javnosti već poznatih razloga. Premalo je bilo sluha i lokalne i državne vlasti, osim besprekoronog ubiranja nameta i poreza. Nadamo se da ćemo u daljem radu ipak imati podršku sa oba nivoa”, kazao je Franeta “Vijestima”.

Istakao je problem komunalnog opremanja, ekološke sanacije i uređenja i izgradnje ostale infrastrukture.