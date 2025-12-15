U Osnovnom sudu u Ulcinju danas je nastavljeno suđenje bivšem premijeru i lideru Građanskog pokreta (GP) URA Dritanu Abazoviću po tužbi komapnije Bemax za naknadu nematerijalne štete.

Izvor: Printscreen/Youtube/RTCG

Ročištu su prisustvovali pravni zastupnici Bemaxa i Abazovića, Zoran Piperović i Gzim Hadžibeti.

Sudija Gazmend Kalabrezi nastavak suđenja zakazao je za 12. februar, do kada bi Piperović trebalo od Minsitarstva pravde da dostavi izvještaj da se protiv kompanije Bemax i izvršnog direktora nije vodio niti se vodi krivični postupak.

"Sudija je takođe tražio da mu dostavim izvještaj o padu prometa Bemaxa zato što je Abazović pričao to što je pričao. Obećao sam da ću dostaviti izvještaj da je promet od tada značajno manji nego što je Bemax ostvarivao a što je rezultat upravo toga što je Abazović besomučno ponavljao zadnje tri godine a tiče se kompanije 'Bemax'", kazao je Piperović "Vijestima" nakon ročišta.