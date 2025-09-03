Mujković, Crnovršanin i Kačar su osumnjičeni da su 6. juna u Ulcinju pokušali da ubiju dva državljanina Azerbejdžana.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor do 7. novembra državljanima Srbije Tariku Mujkoviću, Emiru Crnovršaninu i Admiru Kačaru.

To je saopšteno danas iz Vrhovnog suda.

"Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 27. avgusta 2025. godine za produženje pritvora protiv okrivljenih M.T., C.E. i K.A. donijelo je Rješenje da se okrivljenima produži pritvor za još dva mjeseca, odnosno do 07. novembra 2025. godine. Okrivljenima M.T., C.E. i K.A pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, tako što su 06. juna 2025. godine u Ulcinju, po prethodnom dogovoru, pokušali da liše života više osoba, državljana Azerbejdžana", ističe se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su dodali da je jedna osoba uslijed povreda zadobijenih nožem nakon par dana preminula dok su drugom oštećenom nožem nanijete teške tjelesne povrede.

Vrhovni sud je ocijenio da u odnosu na okrivljene Mujkovića, Crnovršanina i Kačara, postoje razlozi za produženje pritvora zbog opasnosti od bjekstva, imajući u vidu da su državljani Srbije, kao i prirodu i težinu krivičnog djela, visinu zaprijećene kazne i okolnosti samog događaja.

"Ranije, okrivljenima je pritvor određen Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 08. juna 2025. godine, a produžen Rješenjem vijeća tog suda 04. jula 2025. godine, tako da po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 07. novembra 2025.godine", piše u saopštenju Vrhovnog suda.