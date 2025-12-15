Podgorička policija je rasvijetlila krivična djela teška krađa i razbojništvo i uhapsili dva osumnjičena lica.

Izvor: Profimedia

,,Naime, 14. decembra oko 01.00 časova jednom oštećenom licu, stranom državljaninu, koji se nalazio ispred tržnog centra u dijelu grada Preko Morače, prišle su dvije osobe mlađe starosne dobi predstavljajući se kao policijski službenici i tom prilikom od oštećenog zahtijevajući na uvid lična dokumenta. Nakon što je ovo lice saopštilo da kod sebe ne posjeduje dokument, izvršioci su od njega zahtijevali da im preda novac u određenom iznosu, koji su od njega uzeli i udaljili se", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Nakon toga, oko 04.30 sati dvije osobe mlađe starosne dobi su, ispred jednog automat kluba u istom dijelu grada, fizički napale drugog stranog državljanina od kojeg su ukrali novac u iznosu od oko 500 eura.

“Policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su prijavljeni ovi događaji, nakon čega su, odmah, bez odlaganja, preduzete intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju. Nizom radnji iz policijskih nadležnosti, kako provjera, tako i aktivnosti na terenu, u naselju City kvart primijećena su i kontrolisana lica A.L. (21) i maloljetnik star 17 godina iz Nikšića kada je policija došla do sumnje da su upravo oni izvršioci gore navedenih djela”, navode iz policije.

Od njih, kao i od oštećenih su prikupljena obavještenja na zapisnik, a sa događajima je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo teška krađa i krivično djelo razbojništvo, u saizvršilaštvu, i naložio da se maloljetno lice i A.L. uhapse.

“Oni su u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, privedeni tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost”, zaključuju iz policije.