Lokalna uprava je posao izrade dokumenta za projekat panoramske žičare Bar-Rumija-Skadarsko jezero povjerila kompaniji “Geo-Sistem” iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 82.644 eura bez PDV-a.

Izvor: MONDO

Studija izvodljivosti za žičaru koja će povezivati Bar, Rumiju i Skadarsko jezero biće spremna do kraja septembra ove godine, a nakon toga biće raspisan tender za izradu glavnog projekta, izvođenje radova i reviziju glavnog projekta. Gradnja žičare mogla bi početi u drugoj polovini naredne godine.

To su kazali “Vijestima” iz Opštine Bar, kojom rukovodi Dušan Raičević, i dodali da Studija izvodljivosti, u čijoj izradi su učestvovale tri firme, još nije zavšena.

Lokalna uprava je posao izrade dokumenta za projekat panoramske žičare Bar-Rumija-Skadarsko jezero povjerila kompaniji “Geo-Sistem” iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 82.644 eura bez PDV-a.

Ponuda te kompanije proglašena je najpovoljnijom u konkurenciji tri pristigle.

Pored nosioca posla, u izradi studije učestvovaće i podugovarači, “Liming Projekt” i “StructurArch group” iz Podgorice. Oni su zaduženi za djelove tehničke dokumentacije, mašinski i građevinski projekat, kao i procjenu uticaja na životnu sredinu.

Nakon izrade Studije, a u zavisnosti od zaključaka koji budu njen sastavni dio, naredni koraci bi trebalo da podrazumijevaju raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta i izvođenje radova, kao i tendera za izradu revizije glavnog projekta.

Iz barske lokalne uprave su kazali da ih, paralelno s tim, očekuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta i ishodovanje odobrenja za građenje, tj. građevinske dozvole, a nakon završetka radova i pribavljanje upotrebne dozvole.

Upitani kada bi, prema planovima Opštine, mogla da počne gradnja žičare, kazali su da se u konkretnom slučaju radi o veoma zahtjevnom i složenom građevinskom objektu, a još složenijem u pogledu pribavljanja svih potrebnih uslova i saglasnosti u fazi izrade tehničke dokumentacije i izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, a ništa manje komplikacije ih ne očekuju i prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pišu Vijesti.

“Prema našim planovima, a imajući sve prethodno u vidu, a naročito otklanjanje brojnih administrativnih barijera koje nas očekuju, u najboljem slučaju gradnja žičare bi mogla da počne u drugoj polovini naredne godine”, poručili su iz barske opštine.

Kada je u pitanju način na koji će se projekat finansirati (iz opštinskog budžeta, putem koncesije ili kroz javno-privatno partnerstvo), procjena ukupnih troškova izgradnje žičare, zatim trase i pristupni putevi, iz Opštine Bar poručuju da je u ovoj fazi još rano o tome govoriti.

“Precizniji odgovor na ova pitanja biće moguć tek nakon izrade Studije izvodljivosti, koja bi trebalo da nam da odgovarajuće smjernice u tom pravcu, uključujući okvirnu vrijednost investicije, predlog modela finansiranja, predlog trase žičare i pristupa (među)stanicama, sa naznačenim katastarskim parcelama neophodnim za izgradnju ovakve vrste objekta”, kazali su.

Još je rano i da kažu kako će Opština obezbijediti da projekat ne ugrozi Rumiju i Skadarsko jezero kao zaštićena prirodna i kulturna područja. Umjesto toga, navode da stručna lica angažovana na izradi Studije, pored navedenog, imaju zadatak i da uzmu u obzir obuhvat zona zaštite Nacionalnog parka “Skadarsko jezero”, kao i sva kulturna dobra koja se eventualno nalaze na planiranoj trasi žičare.

Shodno tome, oni moraju dati predlog rješenja koje obezbjeđuje poštovanje svih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i područja nacionalnog parka i zaštite kulturnih dobara Crne Gore, ali i svih drugih pozitivnih propisa države.

U projektnom zadatku, koji je bio sastavni dio tenderske dokumentacije za Studiju izvodljivosti projekta žičare, između ostalog, piše da imajući u vidu veliki turistički potencijal Bara, izgradnjom žičare-gondole dodatno bi se povećala turistička ponuda tog grada, a samim tim i povećala zarada od turizma. Isti dokument pokazuje da bi ukupna dužina trase planirane gondole od Bara, preko planinskog masiva u blizini Rumije, do Skadarskog jezera, iznosila oko 6,5 kilometara. Dužina trase može imati značajna odstupanja, u zavisnosti od karakteristika terena, imovinsko-pravnih pitanja i planske dokumentacije.

“U svakom slučaju, trasu predmetne gondole potrebno je uskladiti sa postojećom i raspoloživom planskom i projektnom dokumentacijom, kao i eventualno sa planskom dokumentacijom koja je u razradi za predmetno područje, vodeći računa, u mjeri mogućeg, da gondola bude trasirana dominantno kroz državnu imovinu, radi smanjenja troškova eventualne eksproprijacije”, piše u tekstu projektnog zadatka.

Studija treba još da dokaže izvodljivost toga da žičara/gondola prevozi putnike od prigradske zone grada Bara (MZ Šušanj, MZ Bar IV ili MZ Bar V, ne ograničavajući se ni na druge MZ, a što će se precizno odrediti prilikom izrade studije), preko područja koje gravitira u blizini planine Rumije (obuhvatajući, ali ne ograničavajući se na dio prostora MZ Bar V i Starog Bara, poput Zubaca, Velembusa, Mikulića, Starog Bara) do zone Skadarskog jezera, koja obuhvata MZ Crmnica, MZ Šestane i/ili MZ Ostros (Pindiće, Livare, Donje i Gornje Duriće, eventualno Krnjice ili Bobovište).

“Samu prethodnu studiju izvodljivosti sa konceptualnim rješenjem je potrebno izraditi poštujući Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, Pravilnik o uslovima za žičare za prevoz lica i drugih zakonskih i podzakonskih akata, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Crne Gore”, navodi se u tekstu, prenose Vijesti.

Piše još i da studija izvodljivosti ima za cilj sagledavanje resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekta, kako bi se kroz postupke vrednovanja usvojila generalna koncepcija, makrolokacija i prostorna dispozicija, utvrdile osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike, etapnost gradnje, uslovi eksploatacije, odnos prema prostoru i životnoj sredini, kao i osnove za ekonomsku analizu.

Izgradnjom žičare-gondole dodatno bi se povećala turistička ponuda, a samim tim i povećala zarada od turizma.

Opštinski zvaničnici su u kontekstu ovog projekta pominjali “državnu i opštinsku saradnju”. Na pitanje “Vijesti” na koje konkretno državne institucije se to odnosi, odgovorili su da se misli na saradnju u kontekstu zajedničke koordinisane akcije državnih organa i Opštine Bar koji je iznjedrila niz uspješnih projekata.

Zbog toga su ocijenili da “nema razloga da takva saradnja izostane i prilikom ovog, po mnogo čemu, veoma izazovnog projekta, koji može promijeniti turističku sliku Bara i Crne Gore”.

“Nesporno je da će realizacija ovog projekta uključivati, osim Opštine Bar, brojne druge državne organe i javne službe - poput Ministarstva javnih radova, Ministarstva urbanizma, državne imovine i prostornog planiranja, Javnog preduzeća za upravljanje nacionalnim parkovima Crne Gore, Uprave za željeznice, CEDIS, Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave za nekretnine, Uprave za saobraćaj i drugih. Efikasnost i rezultati te saradnje će se prvenstveno manifestovati prilikom izrade tehničke dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa”, naveli su.