Komandir barske Službe zaštite i spašavanja Aco Vulević kazao je da su vatrogasci noć proveli na terenu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Požar na planini Lisinj iznad Bara, u mjestu Donja poda, koji je izbio sinoć oko 19 časova na izuzetno nepripustapučanom terenu, jutros je lokalizovan, piše Primorski portal.

Komandir barske Službe zaštite i spašavanja Aco Vulević kazao je da su vatrogasci noć proveli na terenu.

“Požar je pod kontrolom, situacija će se pratiti”, kazao je Vulević

Prema riječima Vulevića jutros je avion za gašenje požara Ujedinjenih Arapskih Emirata bio angažovan iznad Lisanja i imao jedan nalet.

Avion za gašenje požara, Antonov – “vatro-ubica”, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stigao je 18.avgusta u Crnu Goru.

Antonov se puni na zemlji, a ne u naletima iznad odnosno na vodi. Mora da sleti na aerodrom i napuni rezervoare sa vodom. Ima kapacitet vode 8000 litara. Antonov za jedan sat može obaviti dva do tri naleta.