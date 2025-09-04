Potraživao se zbog stvaranja kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem kokaina

Juče je u Njemačkoj, po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Podgorica, lišeno slobode međunarodno traženo lice S.A. (48), državljanin Republike Italije.

Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Sumnja se da je ovo lice bilo organizator kriminalne grupe koja se u periodu od 2017. do 2020. godine bavila krijumčarenjem veće količine opojne droge kokain od Južne Amerike do evropskih zemalja.

Policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala, NCB Interpol-a Podgorica, u kontinuitetu preduzimaju pojačane aktivnosti u oblasti operativne međunarodne saradnje koja za rezultat ima mjerljive rezultate.