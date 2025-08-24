Policijski službenici su na graničnom prelazu Božaj kontrolisali lice K.M.(33) državljanina Republike Albanije, koji je upravljao vozilom marke Daimler Chrysler sa priključnim vozilom na kojem se nalazilo vozilo marke BMW X3, italijanskih registarskih oznaka.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Službenici Regionalnog centra granične policije “Centar” su u nastavku aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala sa prekograničnim karakterom, na graničnom prelazu Božaj oduzeli od albanskih državljana, dva vozila sa međunarodnih potjernica Italije.

Provjerom podataka je utvrđeno da je za vozilom BMW X3 raspisana međunarodna potraga od strane NCB Interpola Italije od 20.7.2020. godine. Na istom graničnom prelazu, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisan je albanski državljanin B.K.(57) koji je upravljao Mercedesom E klase, italijanskih registarskih oznaka.

Provjerom putničkog motornog vozila utvrđeno je da se isto potražuje na međunarodnom nivou po potjernici NCB Interpola Italije od 4.6.2025. godine. Predmetna vozila su oduzeta i predata na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica - Jedinici kriminalističke policije za suzbijanje krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima, javljeno iz Uprave Policije.