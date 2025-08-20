F.R. se potražuje po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Stokholm, zbog krivičnog djela oduzimanje maloljetnog lica počinjeno od strane roditelja.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su u sklopu aktivnosti usmjerenih na lociranje i hapšenje međunarodno traženih lica, a na osnovu operativnih informacija dostavljenih od strane NCB Interpola Podgorica, sinoć locirali i lišili slobode državljanku Bosne i Hercegovine F.R. (57), saopštili su iz UP.

F.R. se potražuje po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Stokholm, zbog krivičnog djela oduzimanje maloljetnog lica počinjeno od strane roditelja, kazali su iz policije.

Ona će danas, u zakonskom roku, biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.