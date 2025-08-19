Danas je od strane policije u Hamburgu lišen slobode državljanin Crne Gore koji se sumnjiči za krivično djelo teška tjelesna povreda i krivično djelo nasilničko ponašanje.

Naime, Đ.V. (27) iz Bara lišen je slobode shodno međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Podgorica zbog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela nasilničko ponašanje i krivično djelo teška tjelesna povreda.

Njemu je od strane Višeg suda u Hamburgu određen ekstradicioni pritvor, nakon čega se očekuje njegovo izručenje Crnoj Gori.