Viši sud će u ponovnom postupku protiv nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice zbog navodnog omogućavanja sudiji Milosavu Zekiću da nezakonito ostane na položaju morati od nule da ponovi izvođenje dokaza, otkloni sve procesne i logičke greške i donese odluku utemeljenu u zakonu i dokazima, zaključak je ukidnog rješenja Apelacionog suda, prenosi Pobjeda.

Medenica je 4. novembra prošle godine osuđena na pola godine zatvora po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, koje je tvrdilo da je, mimo znanja Sudskog savjeta, omogućila Zekiću da ostane na funkciji uprkos krivičnom postupku koji se protiv njega vodio, čime mu je obezbijedila neosnovano uživanje sudijskih privilegija i pune zarade do jula 2020.

Međutim, početkom jula, Apelacioni sud je ukinuo ovu presudu pošto je utvrdio da je nerazumljiva, proturječna i pravno neodrživa i slučaj vratio na početak.

Kako prenosi Pobjeda, sud je utvrdio niz ozbiljnih propusta u presudi Višeg suda: nejasno vrijeme izvršenja djela, kontradiktorno navođenje funkcije u kojoj je postupala, izostanak preciznog objašnjenja načina na koji je prekršila ovlašćenja iz Zakona o sudovima i nedovoljno obrazložen zaključak da je sudiji Milosavu Zekiću pribavila korist.

Dodatno, kako se navodi u rješenju, pojedini djelovi presude bili su u suprotnosti sa iskazima svjedoka i dokazima iz spisa.

Odluka Apelacionog suda otkrila je raskorak između zaključaka prvostepenog suda i izvedenih dokaza.

“Djelovi presude protive se iskazima svjedoka, činjenicama iz spisa i logici samog postupka. Zaključak da je Zekiću omogućeno zadržavanje funkcije i pune zarade označen je kao paušalan, bez čvrstog uporišta u dokazima”, navodi se u rješenju.

Medenica je od početka procesa negirala optužbe.

“Oslobodite me optužbe koja nema uporište u činjeničnom stanju i dokazima”, rekla je Medenica prilikom iznošenja završnih riječi, dodajući da nije imala zakonsku obavezu da obavijesti Sudski savjet o anonimnoj prijavi grupe građana.

Medenica je odbacila tvrdnje tužiteljke Maje Janković da je svjesno prikrila predmet, navodeći da je zabilješka na omotu spisa bila interna i da je Sudski savjet ionako bio upoznat s pritužbom. – Zašto se neko bavi slobodom moje misli? Imam pravo na internu zabilješku za sebe i svoj kabinet – izjavila je.

Branilac Zdravko Begović optužio je tužilaštvo da Medenicu pokušava kompromitovati bez dokaza i ocijenio da je riječ o političkom procesu.

On je ukazao da je odgovornost bila na drugim institucijama koje nijesu obavijestile Sudski savjet, dok je Zekić u međuvremenu sam podnio zahtjev za razrješenje, nakon čega je disciplinski postupak protiv njega obustavljen.

U odbranu Medenice stao je i Zekić, koji je tvrdio da nije nikome govorio o procesu jer se stidio i vjerovao u oslobađajuću presudu.

Zekić je u međuvremenu uslovno osuđen zbog porodične svađe, a razrješen je na sopstveni zahtjev.

Dodatnu dimenziju ovom slučaju donosi istraga protiv Vesne Aćimić, sekretarke Sudskog savjeta, koja je i saslušana u Osnovnom državnom tužilaštvu povodom sumnji da je dostavljanjem nepotpunih spisa tužilaštvu doprinijela da Medenica završi na optuženičkoj klupi.

Prema optužnici, Medenica je februara 2019. mimo znanja Sudskog savjeta odlučila da Zekić ostane na funkciji, čime mu je, kako tvrdi tužilaštvo, omogućila neosnovano uživanje sudijskih privilegija i pune zarade sve do jula 2020.

Iz SDT-a je potvrđeno da je predmet dostavljen Osnovnom tužilaštvu radi provjere da li osim Medenice postoji odgovornost drugih službenih lica, uključujući i Aćimić, koja je u sudskom postupku priznala da nije proslijedila prijavu Sudskom savjetu.