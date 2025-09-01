Razlog odlaganja je odsustvo optužene Vesne Medenice.

Advokat Zdravko Begović i Zdenko Tomanović su sudu dostavili medicinsku dokumentaciju u kojoj se navodi da se Medenica nalazi u bolnici Risan (ortopedija).

Oni su istakli da je ona zbog lošeg zdravstvenog satanja pala dva puta za 15, 20 dana.

Sud je naložio da vještak danas ode do bolnice i izvrši vještačenje, pregled Medenice i medicinske dokumentacije. Nakon toga, sutra će u 10 časova pred sudskim vijećem kojim predsjedava sudija Vesna Kovačević, vještak da se izjasni o navedenom.

Zatim će sud da se izjasni da li je odsustvo Medenice opravdano ili nije.

Advokati su sudu dali na uvid medicinsku dokumentaciju Vesne Medenice i fotografije za koje je sudija kazala da prikazuju povrede glave.

U tu dokumentaciju izvršio je uvid i specijalni državni tužilac Vukas Radonjić.

"Iz dokumentacije u koju sam imao uvid, kao lajik iz te oblasti, sam primjetio da je uput za liječenje od 18. avgusta a da je u bolnicu bila radi kontrole 27. avgusta. Pa mi nije jasno zašto nije mogla da dođe na ročište", istakao je tužilac Radonjić, navodi Dan.

Radonjić je dodao da je saglasan da vještak obavi pregled optužene i izvrši uvid u dokumentaciju i da se sutra izjasni o tome.

Podsjećamo, Medenica i advokati su i ranije ukazivali na njeno loše zdravstveno stanje, piše Dan.

Osim Medenica, na optuženičkoj klupi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma "Kopad kompani" iz Nikšića.

Oni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.