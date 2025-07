Saslušanjem svjedoka danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, njenom sinu Milošu i ostalim okrivljenim.

Kako prenose Vijesti, policijski službenik Draško Kalinić je rekao je da je pretres kuće Vesne Medenice odrađen po pravilma i da niko nije napuštao.

"Odgovorno tvrdim da pretres kuće niko nije napuštao, i da je pretres odrađen po pravilima i proceduri", istakao je svjedok.

Naveo je da se ne sjeća tačno, ali da je vjerovatno od kolege rukovodioca dobio poziv da se obavi pretres kuće Vesne Medenice. Dodao je da je pretresom kuće rukovodio Mirko Janjušević, prenose Vijesti.

On je naveo da lično nije dobio tu naredbu već da je dobio neko od kolega. Kazao je da tokom pretresa niko nije napuštao kuću, jer bi u suprotnom to moralo biti zapisnički konstatovano i tužilac obaviješten.

Pojasnio je da je Medenica u tom periodu bila primljena u Kliničkom centru Crne Gore, što je bio razlog da nije prisustvovala pretresu, ali je bila obaviještena. Ona se saglasila da tom pretresu kuće u Zagoriču prisustvuje njena ćerka Marija Medenica Dulović, prenose Vijesti.

Svjedok Kalinić je zatim ispričao da je obaviještena Marija Medenica - Dulović, da su zajedno došli do kuće i da se Marija morala vratiti da bi donijela ključ od kuće i da su je oni morali sačekati. Naveo je da joj je rekao da mora da obezbjediti dva svjedoka.

"Ne sjećam se koliko smo čekali da Marija dođe, ali znam da je došla sa dva svjedoka. Nedugo zatim, došla je i advokatica. Predao sam joj nalog za pretres i uputio je o tome šta je njihov zadatak i uloga, misleći na to da prate naš rad i da se o svemu sačini zapisnik na koji mogu na kraju da stave prigovor. Pretres je obavljan spratno i išli smo iz sobe u sobu. Neke stvari su mi ostale posebno u sjećanju kao što je pronalazak dvije ili tri vrste oružja u spavaćoj sobi. Sjećam se da Marija nije znala gdje su oružni listovi pa sam pozvao kolegu koji je bio u obezbjeđenju njene majke u Kliničkom centru i one dvije su stupile u kontakt kada joj je Vesna Medenica kazala gdje se ti papiri nalaze tako da je postupajuća tužiteljka saopštila nam da nema potrebe da se to oružje oduzima. Dok smo pretresali radnu sobu kada je Marija bila prisutna i njena advokatica koja je stajala na ulazu sobe, u tri hrpe papira koje su se nalazile na radnom stolu primijetio sam presudu OS u predmetu 'Cijevna' i ona je izuzeta. Ja sam presudu našao u hrpi dokumenata u radnoj sobi. Ja dokaze ne podmećem. To mi je posebno među svim papirima skrenulo pažnju, jer sam bio u saznanju da je istraga bila u toku vezano za 'slučaj Cijevna'. Sjećam se da je u kući prvo pronađena presuda pa tek onda sef. Sef nije nasilno otvoren već je otključan. Što se tiče sefa koji je pronađen, bio je zaključan i Marija je ponovo pozvala majku da pita gdje se nalazi ključ. Odgovorno tvrdim da pretres kuće niko nije napuštao, da je pretres odrađen po pravilima i proceduri. Znam da je dosta stvari bilo oduzetio i da smo koristili 'lap top' jer smo hronološki stvari popisivali onako kako smo ih oduzimali. Tužilac nam je naložio oduzimanje svih dragocjenosti. Ponavljam da za vrijeme pretresa su sve vrijeme bili svjedoci, Marija Medenica i advokatica", rekao je svjedok Kalinić.

On je objasnio da je Mariji Medenici rekao da će izuzeti tu presudu, ali da je ona rekla da ne zna o čemu se radi. Dodao je da je tokom pretresa pronađeno puno dragocjenosti i da su takođe našli i šef koji je bio zaključan.

Takođe, nijesu imali primjedbi na zapisnik o pretresu i da su ga potpisali. Odgovarajući na pitanje specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, koliko je policajaca pretresalo kuću, Kalinić je rekao da se to može vidjeti iz zapisnika o pretresu jer su navedena imena policajaca koja su bila angažovana. Dodao je da je došlo pet a najviše deset policajaca koji su obezbjeđivali kuću dok su trajali pretresi, prenose Vijesti.

"Ono što je najznačajnije bilo je presuda, koju sam pronašao", naveo je.

On je na pitanje tužioca Radonjića rekao da je prvo pronađena presuda pa sef. Pojasnio je da se hronološki upisuju stvari kako se pronađu.

Na pitanje tužioca Radonjića, svjedok je odgovorio da mu niko od kolega nije prijavio da je neko od svjedoka izašao i nijedan predmet nije oduzet bez njihove saglasnosti.

"Da je neko napustio prostoriju zapisničar bi to morao da konstatuje“, naglasio je Kalinić. Svjedok je rekao da je Vesna Medenica nakon hapšenja na Aerodromu dovedena u prostorije City Mall i da je on tu bio sa još dvojicom kolega. Nakon saslušanja, u konsultaciji sa tužiteljkom Natašom Bošković, on je obavijestio Medenicu da je lišena slobode. Vesna Medenica je odbila da da šifru za telefon uz obrazloženje da ima neke privatne stvari i da piše memoare. Nakon što je Medenici saopšteno da je uhapšena, njoj je pozlilo i odvezli su je u Klinički centar.

Okrivljena Medenica je rekla da je dan prije pretresa bez njenog odobrenja povezena u SDT na saslušanje. Dodala je da nakon što su joj saopštili da je uhapšena, da je tražila da se pretresi obave tu noć.

Svjedok Kalinić je to negirao i dodao da je jedni zahtjev Medenice bio da je odvedu kući da se presvuče ali oni nijesu udovoljili njenom zahtjevu.