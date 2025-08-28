"Još uvijek ne možemo prići, da djelujemo. Planiramo dalje akcije tokom noći", poručio je Vulević i kazao da će ujutru procijenijti da li će im biti potrebna pomoć i iz vazduha.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Požar na barskoj planini Lisinj, u mjestu Donja poda, izbio je u poslepodnevnim časovima, a barski vatrogasci mu još uvijek ne mogu prići, zbog izuzetno nepristupačnog terena.

To je "Vijestima" kazao komandir barske Službe zaštite i spašavanja, Aco Vulević, i dodao da na toj planini gori šuma i nisko rastinje.

