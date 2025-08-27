Pojačane aktivnosti policije u borbi protiv zloupotrebe narkotika u Nikšiću, krivične prijave protiv dvije i prekršajna prijava protiv jedne osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: Uprava policije

“Naime, pripadnici nikšićke policije su kroz pojačane aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe narkotika, a postupajući po naredbi izdatoj od strane sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, izvršili pretres i u stanu koji koristi B.M. (69) otkrili manji zasad biljki opojne droge konoplje za koje se sumnja da su bile namjenjene daljoj uličnoj distribuciji”, saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije navode da je, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici protiv B.M. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Osim toga, pomenuti službenici Jedinice za borbu protiv droge Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, sprovodeći aktivnosti iz svoje nadležnosti, u prostorijama koje koristi lice L.K. (18) u Nikšiću pronašli pvc pakovanje sa sadržajem praškaste materije za koju se sumnja da je opojne droga kokain koja je izuzeta sa lica mjesta i biće predmet odgovarajućih vještačenja”, navode iz policije.

Kako dodaju iz policije, dalje preduzetim aktivnostima u odnosu na pronađenu opojnu drogu policijski službenici su došli do sumnje da je L.K. drogu nabavio od R.R. (46).

“Shodno tome krivična prijava podnijeta je protiv R.R. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, dok je protiv L.K. podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga”, zaključuju i policije.