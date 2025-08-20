Na pomenutoj dionici puta saobraćaj je bio obustavljen

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U mjestu Paprati, na magistralnom putu Nikšić-Danilovgrad zapalio se kombi, koji je u požaru u potpunosti unište. Vatra se proširila i na rastinje pored puta, ali je brzom intervencijom vatrogasaca ugašena.

“U 14:11 našoj jedinici je dojavljen pozar na kombi vozilu prije trećeg tunela. Dolaskom na lice mjesta zatečen je požar u razbuktaloj fazi. Požar sa vozila se prenio na okolno nisko rastinje. Brzom intervencijom požar je lokalizovan i ugašen. Vatrogasci su i dalje na terenu. Jedno naše vozilo je ostalo da dežura zbog potencionalne opasnosti proširenja šumskog požara”, kazao je za Portal Analitika komandir Službe zaštite i spašavanja Slavno Tadić.

Na pomenutoj dionici puta saobraćaj je bio obustavljen, preosi CdM.