Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u saradnji i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu, lišili slobode maloljetnika starog 17 godina.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Preduzimajući intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela izvršenog 18. avgusta u ranim jutarnjim časovima kada je ispred jednog ugostiteljskog objekta u ulici Alekse Backovića, aktivirana eksplozivna naprava, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u saradnji i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu, lišili slobode maloljetnika starog 17 godina, saopštili su iz Uprave policije.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su po prijavi događaja izašli na lice mjesta, u prisustvu vještaka za požare, eksplozije i havarije izvršili uviđaj, te u veoma kratkom roku, preduzimajući niz operativno taktičkih i tehničkih mjera i radnji iz svoje nadležnosti, identifikovali lice koje je aktiviralo eksplozivnu napravu – ručnu bombu, ispred ovog ugostiteljskog objekta usljed čega su nastala oštećenja na staklima ovog objekta, naveli su iz policije.

Shodno tome, danas su pripadnici nikšićke policije u ranim jutarnjim satima izveli policijsku akciju, izvršili pretres prostorija koje ovo lice koristi i pronašli veći broj tragova i predmeta za koje se sumnja da su korišteni u izvršenju krivičnog djela koje je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je upoznat sa događajem, kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Akcija je rezultirala lišenjem slobode osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka koji će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću na dalju nadležnost.

Uprava policije upućuje apel roditeljima da preduzmu odgovarajuće mjere nadzora nad svojom maloljetnom djecom i njihovim kretanjem, što je i zakonska obaveza roditelja – staratelja, a posebno u pogledu sprečavanja njihovog štetnog ponašanja, čime direktno doprinose povećanju lične i opšte bezbjednosti, zaključili su iz policije.