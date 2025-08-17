Odmah po zaprimanju prijave policijski službenici su upućeni na lokaciju mjesta stanovanja V.V gdje je on i pronađen i doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić

Izvor: Uprava policije

Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić juče je jedna ženska osoba prijavila da joj je bivši suprug V.V. (40) uputio poruku prijeteće sadržine po njen život i tijelo.

Odmah po zaprimanju prijave policijski službenici su upućeni na lokaciju mjesta stanovanja V.V gdje je on i pronađen i doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić. Izvršen je pretres prostorija koje V.V. koristi gdje je policija pronašla i oduzela lovačku pušku i municiju različitog kalibra, u ilegalnom posjedu.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji se izjasnio da se u radnjama V.V. stiču elementi krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja ieksplozivnih materija.

V. V. je po njegovom nalogu lišen slobode. Službenici Uprave policije će, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvima, nastaviti da preduzimaju sve zakonom propisane radnje u cilju otkrivanja ovakvih krvičnih djela i

procesuiranja izvršilaca. Odlučno reagovanje na svaki vid nasilja, prijetnji i nezakonitog posjedovanja oružja u cilju očuvanja bezbjednosti građana je naš prioritet.